Более четырех млн доз вакцины от COVID-19 за 24 часа поставили в США

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – На этих выходных в США был установлен своеобразный рекорд – по данным Центра США по контролю и профилактике заболеваний за 24 часа были введены более 4 миллионов доз вакцины против коронавируса. При этом, средний показатель вакцинации за семь дней достиг отметки в более чем 3 млн доз вакцин в день, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Если люди будут продолжать носить маски, избегать места скопления людей, а вакцинация продолжится такими же темпами, жизнь в США вернется в нормальное русло гораздо быстрее, заявил главный медицинский советник президента Джо Байдена по Covid-19 доктор Энтони Фаучи.

Фаучи добавил, что как только уровень передачи вируса снизится достаточно сильно, Центр США по контролю и профилактике заболеваний выпустит обновленные инструкции о том, что разрешается делать вакцинированным от коронавируса людям.

«Это [пандемия] не будет длиться вечно, потому что каждый день вакцинируются 4 миллиона, 3 миллиона человек, мы все ближе к тому, чтобы контролировать [ситуацию]», - отметил он. «Просто подождите еще немного, вакцина и вакцинация преодолеют всплеск вируса в стране. Нет сомнений, что вакцина победит».

Фаучи подчеркнул, что со временем все увидят преимущества вакцинирования от коронавируса.

По данным Центра, прошло почти 109 дней с тех пор, как в США была введена первая прививка от Covid-19, и с тех пор 104 миллиона человек уже получили по крайней мере одну дозу. Более 59 миллионов из них полностью вакцинированы.

По состоянию на 3 апреля, в США было введено более 161 миллиона доз. Это более чем 4 081 900 доз, введенных с пятницы, в среднем по 3 072 500 доз в день за семь дней.

Так как вирусом в США были инфицированы более 30,6 миллиона человек, а его жертвами стали 554 522 человека, эксперты и официальные лица спешат вакцинировать население до возможной четвертой волны всплеска случаев заболевания.

Центр США по контролю и профилактике заболеваний отмечает, что полностью вакцинированные люди могут путешествовать с низким риском для своего здоровья.

Эксперты Центра считают, что до тех пор, пока принимаются меры предосторожности против коронавируса, включая ношение масок, полностью вакцинированные люди могут путешествовать по Соединенным Штатам без предварительного тестирования на Covid-19 или самоизоляции после поездок.

А пока же Центр по-прежнему рекомендует всем, кто не получил вакцину, избегать поездок по стране. Доктор Рошель Валенски, директор Центра, сказала, что она все еще обеспокоена пандемией и советует вообще не путешествовать по несущественным причинам.