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Более четырех миллионов медицинских масок пытались вывезти в Россию

23 Апреля 2020, 15:16
Более четырех миллионов медицинских масок пытались вывезти в Россию

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Более четырех миллионов медицинских масок пытались вывезти в Россию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

«В Западно-Казахстанской области департамент экономических расследований комитета по финансовому мониторингу МФ РК совместно с Пограничной службой КНБ в рамках плана оперативных мероприятий «Курьер» задержал 7 автомашин с грузом «товары народного потребления». При досмотре обнаружены 4 475 600 одноразовых медицинских масок, перевозимых в Российскую Федерацию без товаро-сопроводительных документов», - сообщили в КФМ.

По данным фактам в настоящее время расследуются 4 уголовных дела.

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