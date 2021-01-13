Более четырех литров донорской крови сдали сотрудники ДУИС в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Акцию по сдаче донорской крови провели в службе пробации Казыбекбийского района в Караганде. За сутки сдали более четырёх литров донорской крови, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудники уголовно-исполнительной системы совместно с подучетными лицами посетили КГП «Областной центр крови». Один из сотрудников службы пробации является постоянным донором крови.

«Начиная с 2014 года я являюсь постоянным донором крови. Стать донором я решила после просмотра фильма, в котором один из героев лежал в больнице, и ему требовалось срочное переливание крови, но ему не успели помочь. Проникшись данным сюжетом, я пошла в областной центр крови, где после сдачи всех анализов, мне сообщили, что я могу быть донором крови. С тех пор раз в два месяца я посещаю центр крови, порой сотрудники центра сами звонят ко мне и просят прийти и сдать кровь, так как моя группа крови вторая положительная - более распространенная и подходит для переливания ко многим людям.

Частенько в социальных сетях публикуются посты о том, что кому-либо требуется переливание, по мере своего организма, я помогаю данным людям», - сообщила старший инспектор службы пробации Казыбекбийского района Баршын Карибаева.

Всего за один день неравнодушными осужденными, и сотрудниками службы пробации было сдано более четырех литров крови.