Более четверти учебных материалов в Казахстане признаны устаревшими — Минпросвещения

Более четверти действующих учебных материалов в Казахстане признаны устаревшими по итогам проведенного анализа. Об этом министр просвещения Жулдыз Сулейменова заявила на Августовской конференции в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам министра, в этом году была проведена системная работа по изучению государственных стандартов, учебных программ и учебно-методических комплексов. Впервые в стране полностью проанализированы все действующие учебники и учебно-методические комплексы для 1-го и 11-го классов.

По итогам анализа установлено, что более четверти учебных материалов устарели. В связи с этим проводится их поэтапное обновление, а также внедряется новая трехуровневая система экспертизы учебников.

Министр отметила, что обновление содержания образования будет связано не только с учебными материалами, но и с изменением самого подхода к обучению.

— В целом мы будем переходить от образования, основанного на запоминании, к обучению, которое развивает способность мыслить и применять полученные знания на практике, — сказала Жулдыз Сулейменова.

Еще одним направлением обновления системы образования станет внедрение технологий искусственного интеллекта. С нового учебного года в 500 малокомплектных школах всех регионов страны будет реализован пилотный проект по внедрению ИИ.

По расчетам министерства, использование технологий искусственного интеллекта позволит экономить до 12 часов рабочего времени учителя в неделю.

Освободившееся время педагоги смогут направлять на индивидуальную работу с детьми, восполнение пробелов в знаниях и развитие способностей учащихся.