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Более чем вдвое увеличилось число заболевших коронавирусом в РК за сутки

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
8 Ноября 2022, 08:54
Более чем вдвое увеличилось число заболевших коронавирусом в РК за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 47 человек, один человек скончался, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

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7 ноября сообщалось о 20 заболевших коронавирусной инфекцией.

Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 395 тыс. 047 казахстанцев, пневмонией с признаками КВИ – 90 221 человек.

Как сообщалось ранее, на 8 ноября текущего года 693 казахстанца лечатся от коронавируса и пневмонии.


Минздрав РК   Здравоохранение   Коронавирус в РК  
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