РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:55, 27 Апрель 2022 | GMT +6

    Более чем в два раза сокращено количество комиссий при Правительстве РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам дебюрократизации деятельности государственного аппарата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    В ходе совещания было отмечено, что для исполнения соответствующего Указа Главы государства реализуется план действий, который состоит более чем из 30 мероприятий. Принимаемые меры позволят ориентировать госорганы на результативную работу, эффективное и качественное решение волнующих граждан вопросов.

    Так, на сегодняшний день постановлением Правительства с 70 до 25 сокращено количество комиссий. Аналогичная работа проводится и в министерствах. Разрабатывается новый регламент Правительства, который в два раза сократит сроки рассмотрения документов, а также перестроит нормотворческий процесс. Новая редакция регламента будет утверждена в ближайшее время.

    Кроме того, проводится ревизия действующих поручений руководства Правительства. Все неактуальные и дублирующиеся поручения будут исключены. Также будет создан онлайн-ресурс по сбору предложений по дебюрократизации и повышению эффективности работы госорганов на базе информационной системы «Е-өтініш».

    «План действий предусматривает достаточно жесткие сроки реализации. Прошу акцентировать внимание на качестве выполнения всех пунктов», — отметил Премьер-Министр РК.

    Алихан Смаилов подчеркнул, что проводимая работа должна существенно облегчить деятельность госаппарата, сделать ее более эффективной и прозрачной для общества.



    Теги:
    Правительство РК дебюрократизация Главная Правительство
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!