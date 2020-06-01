Более, чем в 3 раза сократилось количество воспитанников детдомов в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Количество воспитанников детских домов сократилось более, чем в три раза. О такой тенденции рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ежегодно в первый день июня отмечается Международный день защиты детей. День защиты детей – это напоминание об ответственности за молодое поколение, за его развитие, безопасность, здоровье, за его права и свободы. Казахстан активно участвует в развитии международной системы правовой защиты ребенка. За годы независимости нашей страной ратифицированы основополагающие международные документы. Одним из таких важнейших документов стала Конвенция о правах ребенка. Главой государства поставлена перед государственными органами задача по принятию исчерпывающих мер для защиты прав детей и создания благоприятных условий», - написал Асхат Аймагмбетов в Facebook.

По его словам, сегодня в республике вопросами защиты прав детей занимается ряд министерств и ведомств, в том числе Министерство образования и спорта, Минздрав, Минтруда и социальной защиты населения, Министерство информации и общественного развития , МВД, Минкультуры и спорта, и другие ведомства.

«При этом на местном уровне работают более тысячи органов и организаций для детей в системе образования, здравоохранения, социальной защиты. В их числе более 300 НПО, занимающиеся вопросами защиты прав детей. Остановлюсь на некоторых аспектах. По детским домам. За 10 лет (2010-2020 годы) количество воспитанников детских домов сократилось на 70% – с 14 052 человек до 4193 человек. При этом сеть детдомов сократилась с 210 до 101, т.е. на 52%», - отметил министр.

В том числе, дополнительно сообщил глава МОН, за последние 4 года количество воспитанников детских домов сократилось на 42% – с 7236 человек до 4193 человек. А сеть детдомов сократилась со 140 до 101, т.е. на 28%.

«Детские дома трансформируются в центры поддержки детей. В этой работе активно участвует гражданское общество. Хочу отдельно отметить такие проекты, как «Наставники» и «Дома мамы». Они делают большой вклад в эту работу», - заключил А. Аймагамбетов.









Гражданин Таджикистана