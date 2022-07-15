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Более чем в 15 раз возросло число инфицированных в СКО
15 Июля 2022 20:35

Более чем в 15 раз возросло число инфицированных в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжает расти число инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки положительный тест – еще у пяти жителей региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за две недели зарегистрировали 47 случаев заболевания. Рост по сравнению с аналогичным периодом – в 15,6 раза, или с 3 до 47 инфицированных за 14 дней.

Среди новых случаев за последние сутки два выявили в Петропавловске, по одному в Кызылжарском, Шал акына и районе М. Жумабаева.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, область находится в «зеленой» зоне.

Санитарные врачи напомнили, что наиболее эффективным профилактическим действием, позволяющим разорвать цепь распространения инфекции, является вакцинация.



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Автор:
Корреспондент

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