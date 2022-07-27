27 Июля 2022 20:53

Более чем у четверти беременных женщин в Казахстане - дефицит железа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более чем у четверти беременных женщин в Казахстане - дефицит железа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальную комиссию по делам женщин и семейно-демографической политике.

Дефицит железа в организме, или железодефицитная анемия (ЖДА) – это патологическое состояние, для которого характерно снижение уровня железа в организме, приводящее к уменьшению концентрации эритроцитов и гемоглобина в крови. По данным ВОЗ, более 2 млрд людей в мире имеют недостаток железа в организме.

Наиболее частыми причинами являются несбалансированное питание, снижение способности усвоения железа, регулярная кровопотеря.

Основную группу риска составляют вегетарианцы, люди, придерживающиеся жестких диет, а также пожилые люди - из-за снижения способности кишечника к усвоению железа.

Железодефицитная анемия нередко диагностируется у детей, подростков и беременных женщин, поскольку у них ежедневная потребность в железе выше, чем в среднем в популяции.

«В Казахстане дефицит железа обнаруживается у 27% беременных женщин. Такие данные приводит Минздрав за 2020 год. Несмотря на колебания, в среднем эта доля со временем снижается. К примеру, с 2007 по 2011 годы доля беременных, у которых обнаруживалась анемия, составляла от 37,8 до 41,7%», - сообщается на странице нацкомиссии в Facebook.













Фото: sites.wp.odu.edu