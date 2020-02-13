Более чем на восемь млн тенге оштрафовали АО «Павлодарэнерго» за недогрев домов

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В отношении АО «Павлодарэнерго» было составлено четыре протокола о привлечении к административной ответственности, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе АО «Павлодарэнерго», департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Павлодарской области в отношении ТОО «Павлодарэнергосбыт» составил протокол о привлечении предприятия к административной ответственности по факту некачественного теплоснабжения жилых домов на проспекте Назарбаева, 52, 168, 170, 174, улицах Набережная, 1, 3, Катаева, 133 и Павлова, 11/2, 11/3. На основании актов обследования, составленных ТОО «Павлодарские тепловые сети», при обследовании этих домов установлено, что параметры теплоносителя на границе балансовой принадлежности не соответствуют температурному графику. Административное дело уже рассмотрено в порядке сокращённого производства. Оплачен штраф в размере 50%, то есть 2 020 000 тенге.

Кроме того, по данным АО «Павлодарэнерго», составлен протокол о привлечении к административной ответственности по факту некачественного теплоснабжения жилых домов на проспекте Назарбаева, 67, 69, на улицах Толстого, 84, Катаева, 20. По актам обследования установили, что параметры теплоносителя на границе балансовой принадлежности тоже не соответствуют температурному графику. Это административное дело тоже рассмотрено в порядке сокращённого производства. Штраф в размере 50% - 2 020 000 тенге – также уже оплачен.

Третий протокол составлен о привлечении к адмответственности по факту некачественного теплоснабжения жилых домов в Экибастузе, на улицах Ломоносова, 31, Маргулана, 3, Жусупа, 36. На основании актов обследования, составленных ТОО «Экибастузтеплоэнерго», при обследовании этих домов удалось установить, что параметры теплоносителя на границе балансовой принадлежности не соответствуют температурному графику. Дело рассмотрели в порядке всё того же сокращённого производства, а сумма оплаченного 50-процентного штрафа составила 2 120 800 тенге.