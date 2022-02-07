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Более чем на треть загружены инфекционные стационары в СКО

7 Февраля 2022 13:45
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Более чем на треть загружены инфекционные стационары в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки выявили 274 новых случая инфицирования коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, из 274 случаев к бессимптомному носительству относятся всего 20, или 9% от общего числа инфицированных за сутки.

Наибольшее число новых случаев – 90, или почти 30% - выявили в Петропавловске. Среди районов лидируют по приросту зараженных Кызылжарский, Жамбылский и район М.Жумабаева – более 20 случаев. Новых случаев инфицирования за минувшие сутки не выявили только в Уалихановском районе.

Всего за сутки четыре лаборатории провели 1 082 ПЦР-исследования на коронавирус. У 159 человек анализы отобрали по эпидемиологическим показаниям, у 15 – с целью эпиднадзора.

По сведениям пресс-службы управления здравоохранения, в инфекционных стационарах находятся 468 пациентов с коронавирусом. Загруженность возросла до 33%. В реанимации – 22 человека. За минувшие сутки зарегистрировали один летальный случай. Всего от коронавируса с начала пандемии скончались 468 жителей региона.


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#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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