Более чем на треть сократилось количество преступлений в Астане за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе очередного аппаратного совещания под председательством Асета Исекешева рассмотрен ряд актуальных вопросов развития города, среди которых долевое строительство, оперативная обстановка и подготовка к отопительному сезону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на astana.gov.kz.

Так, выступая перед акимом по вопросу текущего состояния объектов долевого строительства, первый заместитель акима города Сергей Хорошун отметил, что за последнюю неделю на заседаниях МВК было рассмотрено 24 объекта, по некоторым были проведены неоднократные встречи с представителями ЖСК с выездом на объекты. Помимо этого, по решению вопроса компании «Азбука жилья» С. Хорошун сообщил, что управляющей компанией ТОО «Орда Инжиниринг» представлен полный комплект документов по ЖК «Гарант» для рассмотрения заключения договора с уполномоченной организацией ТОО «Елорда курылыс компаниясы» в рамках участия в программе «Нұрлы жер». Окончательное решение о завершении строительства по указанному вопросу будет принято после общего собрания членами ЖСК «Гарант Успех».

Вместе с тем в рамках МВК принято решение об участии ЖСК «Территория комфорта-1 Астана» в программе «Нұрлы жер», планируется заключение договора с компанией «Елорда курылыс компаниясы» о совместной деятельности на проведение финансового и технического аудита и разработку проектно-сметной документации ЖК «Территория комфорта-1». Кроме того, для самостоятельного завершения строительства решением суда ЖК «Территория комфорта-2» и ЖК «Мунар-2» переданы в пользу ЖСК.

Выступая с докладом о текущем состоянии оперативной обстановки, начальник ДВД Марат Кожаев отметил повышение уровня безопасности в городе. Так, за прошедшую неделю оперативная обстановка характеризуется снижением преступности на 38,2%. Благодаря аппаратно-программным комплексам «Сергек» за неделю зафиксировано 14 105 правонарушений, из которых отработано более 12 тысяч, взыскано штрафов на сумму более 40 млн тенге.

Вместе с тем на совещании обсуждалась подготовка к осенне-зимнему периоду. Так, было отмечено, что в связи с высоким спросом на угольную продукцию возникает большой ажиотаж среди населения в зимнее время, что влечет за собой рост цен и образование очередей. В этой связи во избежание подобных ситуаций уполномоченным органам рекомендовано информировать население о необходимости приобретения угля для отопления уже в летнее время.

Также были обсуждены вопросы развития в сфере общественного транспорта. За прошедшую неделю доля пользователей транспортных карт составила порядка 90%, что привело к значительному уменьшению наличных средств.

По итогам совещания акимом дано поручение уполномоченным органам выявить все актуальные вопросы жизнедеятельности города и предложить пути их решения в течение недели.