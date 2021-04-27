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    14:50, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Более чем на пять млн тенге обманула жительница Костанайской области своих односельчан

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Жительница Аулиекольского района Костанайской области использовала личные данные своих односельчан и оформляла на них онлайн-кредиты. Сумма причинённого ущерба уже превышает более пяти миллионов тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

    В производстве отдела полиции Аулиекольского района находится уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы.

    «Свои мошеннические действия, а именно незаконное оформление товарных онлайн-кредитов, женщина осуществляла с помощью ИП, расположенного в Алматы.

    Для получения личных данных сельчан мошенница под предлогом раздачи социальной помощи посещала потерпевших граждан и приносила пакеты с продуктами. Для отчетов ей якобы требовалось фото сельчан и персональные данные. В последующем она передавала сведения в ИП, у которого был заключен договор с одним из банков. Деньги женщина получала на свою карту «Каспий голд»,- пояснили в полиции алгоритм действий задержанной.

    Потерпевшие узнавали о кредитах только после звонка сотрудников банка и смс-оповещения о погашении задолженности по кредиту.

    «В отдел полиции поступило 8 заявлений от граждан, пострадавших от рук злоумышленницы. Сумма причиненного ущерба потерпевшим составила более 5 миллионов тенге»,- добавили в ведомстве.

    Сама подозреваемая ранее не судимая, есть маленький ребёнок. Сейчас в отношении женщины избрана мера пресечения в виде «подписка о невыезде».

    «Вместе с тем, стражи порядка обращаются к жителям района с просьбой сообщить в полицию, если имеются аналогичные факты. Предполагаем, что пострадавших от обманных действий подозреваемой может быть больше. Кроме этого, полицейские напоминают гражданам о том, что нельзя передавать свои личные данные и другие сведения третьим лицам!»,- добавили в полиции.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Костанайская область Борьба с преступностью
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