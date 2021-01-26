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    21:09, 25 Январь 2021 | GMT +6

    Более чем на один метр промерзла почва в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области глубина промерзания почвы местами превышает один метр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В филиале РГП «Казгидромет» рассказали, что максимальная глубина промерзания почвы – 137 см – наблюдается на метеостанции в селе Рузаевке района им. Г. Мусрепова. Чуть меньше – 119 см – в селе Возвышенке района М. Жумабаева, на 117 см – в городе Тайынше Тайыншинского района. Наименьшее промерзание почвы – всего 51 см – на метеостанции в городе Петропавловске.

    Сотрудники филиала «Казгидромет» провели замеры и толщины льда на 17 гидропостах. По результатам замеров толщина льда на реках области и озере Большой Тарангул варьируется от 21 до 75 см. Максимальная толщина льда зафиксирована на реке Камысакты, вблизи села Ясновки Есильского района. Минимальная – на реке Муккыр, вблизи села Мукыр.

    По сравнению с предыдущей декадой, когда проводились замеры на водоемах, максимальная толщина льда увеличилась на 11 см.



    Теги:
    Погода Северо-Казахстанская область Казгидромет
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