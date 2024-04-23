Более чем на 90% заполнены 15 водохранилищ в Казахстане

О ситуации на водохранилищах страны на данный момент рассказали в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК, передает агентство Kazinform.

Сброшенная с Ириклинского водохранилища РФ вода проходит по территории нашей страны. Большой объем проходит по руслу реки Урал (Жайык) через город Уральск. Половодье продолжается.

Специалисты Западно-Казахстанского филиала «Казводхоза» проводят безопасный пропуск паводковых вод. Идет наполнение 4-х водохранилищ Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы. Сейчас в них 221 млн кубометров воды, это 85% от общего объема.

Четыре водохранилища по реке Малый Узень наполнены на 91%, это 101 млн кубометров воды. В трех водохранилищах по реке Большой Узень собрано 69 млн кубометров воды, это 66% от общего объема. Паводок на реках Большой и Малый Узень завершен, всего по ним пришло 428 млн кубометров паводковых вод.

Уровень реки Жайык в городе Уральск составляет 864 см, за сутки он вырос на 2 см. Уровень реки Шаган у поселка Чувашинское Байтерекского района ЗКО составляет 744 см, за сутки он вырос на 4 см. Уровень реки Деркул у поселка Белес составляет 234 см.

Специалисты «Казводхоза» постоянно обмениваются информацией с водными службами Оренбургской и Саратовской областей РФ. Паводковая обстановка в ЗКО стабильно напряженная.

В Акмолинской области Астанинское и Селетинское водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме.

В Северо-Казахстанской области 2 крупных водохранилища полны на 100%, половодье продолжается. Высота перелива через гребень плотины Сергеевского водохранилища составляет 3,6 метров.

К этому часу уровень реки Есиль в черте города Петропавловск — 1270 см, за сутки он не изменился. Обстановка в регионе остается напряженной.

В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%. Оба объекта работают в штатном режиме.

В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет около 81%.

В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 63%. В регионе продолжается период половодья. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу, продолжаются природоохранные попуски. Водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.

В Карагандинской области 3 крупных водохранилища полны на 98,5%. Все они также работают в штатном режиме.

В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме.