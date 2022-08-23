Более чем на 9 млрд тенге снизили коммунальные тарифы в ряде регионов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК снизил коммунальные тарифы в ряде регионов Казахстана на более чем 9 млрд тенге. Данное решение было принято в результате проведения анализа отчетов монополистов в области коммунальных услуг за 2021 год. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Так, по итогам июля месяца текущего года в 13 регионах введены временные компенсирующие тарифы (ВКТ) на общую сумму 2,61 млрд тенге. В их числе города Нур-Султан, Алматы и Шымкент, а также Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Кызылординская и Западно-Казахстанская области. Снизились тарифы на услуги водоснабжения на сумму 1,2 млрд тенге, теплоснабжения на 982 млн тенге, водоотведения на 410 млн тенге, электроснабжения на 13 млн тенге, транспортировки товарного газа на 3 млн тенге», - сообщили в ведомстве.

Кроме того, ранее КРЕМ МНЭ РК сообщал о результатах рассмотрения отчетов об исполнении тарифной сметы и инвестиционной программы субъектов естественных монополий за 2020-2021 годы. Тогда общая сумма снижения тарифов на коммунальные услуги составила 6,44 млрд тенге.

«В результате, по состоянию на 30 июля 2022 года общая сумма утвержденных ВКТ составляет 9,05 млрд тенге», - резюмировали в Комитете.

Работа по анализу отчетов субъектов-монополистов будет продолжена.