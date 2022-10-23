Более чем на 50% просят повысить тариф на тепло и горячую воду в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске прошли общественные слушания по заявке АО «Жайыктеплоэнерго». Итоги рассмотрения будут объявлены 23 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

В публичных слушаниях по заявке АО «Жайыктеплоэнерго» на утверждение предельного уровня тарифов и тарифных смет на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией на период 2023-2027 годы приняли участие представители государственных органов и потребители.

По словам генерального директора АО «Жайыктеплоэнерго» Куата Мусина, действующий тариф является убыточным, и предприятие уже не может функционировать при таком тарифе.

– АО «Жайыктеплоэнерго» предоставляет услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии. Не оправдываются производственные расходы. Среднеотпускной тариф составляет 4 657 тенге/Гкал без НДС, тогда как себестоимость тепловой энергии составляет 5925 тенге/Гкал. Только расходы за газ составили порядка двух миллиардов тенге. Подорожали все материалы, трубы и химические реагенты. Кроме этого выросли услуги за транспортировку газа, с 1 января следующего года 2828 тенге, тогда как действующий тариф составляет 2710 тенге, - сказал Куат Мусин.

Вместе с тем, гендиректор предприятия подчеркнул, что дополнительные расходы составляет строительство котельных для домов в новых микрорайонах города, а старые тепловые сети изношены и требуют ремонта. А после ремонтных работ приходится восстанавливать асфальтобетонное покрытие, что требует дополнительных затрат. На повышение заработной платы сотрудников также необходимы средства, а изношенность спецтехники составляет 87%.

Таким образом, по проекту предприятие просит утвердить тариф в размере 7 225,44 тенге/Гкал без НДС.

По словам и.о. руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО Гульжаз Казбековой, решение по утверждению нового тарифа будет принято 23 ноября. В случае утверждения новый тариф вступит в силу с 1 января 2023 года.