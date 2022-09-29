Более чем на 5 млн тенге выписала штрафы за содержание дорог павлодарская полиция

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Полиция Павлодарской области за плохое состояние дорог выставила штрафы более чем на 5 млн тенге. В Павлодарской области с начала года проведено 1091 обследование автодорог общего пользования с охватом 27 050 км, выявлено 3380 дефектов. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неудовлетворительное содержание дорог и нарушение правил производства работ на дорогах Павлодарской области к ответственности привлечены 174 должностных и юридических лица, на которых наложены штрафы на общую сумму 5 млн 232 620 тенге», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Инспектор управления административной полиции департамента полиции Павлодарской области Арман Абжанов отметил, что ремонтные работы на дорогах должны проводиться с соблюдением мер дорожной безопасности.

«В соответствии с требованиями, на месте проведения работ должны быть выставлены дорожные знаки, освещение, ограждение. Если в дневное время водитель может своевременно заметить препятствие на дороге

, то в ночное время видимость ухудшается в разы», - сообщил он.По словам А. Абжанова, сотрудники полиции регулярно проводят обследование дорог. При проведении обследования дорожного полотна на 132-м километре автодороги республиканского значения «Павлодар-Кызылорда» выявлено, что нарушены правила производства работ на дороге при проведении ямочного ремонта: отсутствовали дорожные знаки при проведении дорожных работ. За это нарушение ТОО привлечено к административной ответственности по статье 631 части 1 КРКоАП. Наложен штраф в размере 20 МРП.

«Другой факт имел место на автодороге «Ленинский-Аксу-Коктобе-Большой Акжар-Курчатов». На участке 125-135-й километре выявлены нарушения правил производства работ на дорогах. За эти нарушения ТОО также привлечено к административной ответственности по статье 631 части 1 КРКоАП и наложен штраф в размере 15 МРП.«Всего в Павлодарской области с начала года проведено 1091 обследование автодорог общего пользования с охватом 27 050 км, в ходе которых выявлено 3380 дефектов. По итогам проведенных обследований выданы предписания на устранение выявленных недостатков», - дополнили в пресс-службе ведомства.