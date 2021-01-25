Более чем на 47% сократилась преступность в Алматы по итогам прошлого года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Начальник департамента полиции рассказал о криминогенной обстановке в Алматы. По итогам 2020 года преступность в мегаполисе сократилась по всем направлениям на 47,8%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Улучшена общая раскрываемость уголовных правонарушений по всем линиям на 11,7%, особо тяжких - на 7%, небольшой и средней тяжести - на 6,2%. Сократилось количество правонарушений, совершенных на улицах, в 4,2 раза и в общественных местах - в 3,4 раза.

В целом личный состав департамента готов обеспечить надлежащий общественный порядок в мегаполисе и принять все необходимые меры по снижению преступности в городе. В результате принятых мер пресечена преступная деятельность 15 групп, занимавшихся разбойными нападениями, 53-х – грабежами, 40 групп, совершавших квартирные кражи, 15-ти, совершавших кражи с автомашин, 85-ти, - личного имущества в общественных местах», – проинформировал начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.

Сократилось количество причинений тяжкого вреда здоровью (на 29,1%), изнасилований (в 2,4 раза), краж чужого имущества (в 2,5 раза), краж из квартир (в 3,6 раза), мошенничеств (на 18,6%), грабежей (в 2,2 раза), разбоев (в 2 раза), хулиганств (в 2,2 раза), завладений транспортным средством (на 36,1%), а также правонарушений, совершенных несовершеннолетними (на 35,1%), в группе лиц (на 20,7%), в общественных местах (в 3,4 раза), на улицах (в 4,2 раза).