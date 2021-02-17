Более чем на 4,6 млн тенге оштрафовали «Астанаэнергосбыт»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – ТОО «Астанаэнергосбыт» привлечено к административной ответственности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.

На основании обращений жителей и субъектов предпринимательства столицы департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Нур-Султану в отношении ТОО «Астанаэнергосбыт» провел внеплановую проверку на предмет соблюдения требований законодательства Республики Казахстан в сфере естественных монополий.

«Так, в ходе внеплановой проверки установлено, что ТОО «Астанаэнергосбыт» не принимает объемы тепловой энергии по вновь вводимым жилым домам по категории «Физические лица», тем самым отказывается открывать лицевые счета на теплоснабжение физическим лицам при сдаче объектов застройщиком. В случае смены собственника объекта, при расторжении застройщиком договора энергоснабжения с ТОО «Астанаэнергосбыт» и без открытия лицевых счетов новым собственникам, данный объект переходит в разряд бездоговорных.

Вместе с тем установлено, что по адресам улицы 25-ая, 9, А. Храпатого, 14, Достык, 1/2, Е67, 6, Кабанбай батыра, 49, Карасай батыра, 22 А, 22 Б, Казыбек би 11 А, К. Мухамедханова, 1/1, К. Мухамедханова, 1/2, К. Мухамедханова, 20, К. Мухамедханова, 20/1, К. Мухамедханова, 20/2, Керей, Жанибек хандар, 50, проспектов Мангилик ел, 45, 58, Туран, 58 и в общем количестве по 1 191 квартире ТОО «Астанаэнергосбыт» не приняты объемы тепловой энергии в объеме 3027,72 Гкал и отказано в заключении договора.

Таким образом, «Астанаэнергосбыт», являясь субъектом естественной монополии в сфере снабжения тепловой энергией, путем отказа в открытии лицевых счетов физическим лицам и в принятии объемов тепловой энергии создает неравные условия доступа для потребителей к услуге теплоснабжения», - рассказали в ведомстве.

Вышеуказанным действием ТОО «Астанаэнергосбыт» нарушен подпункты 5), 8) пункта 2 статьи 26 Закона РК «О естественных монополиях», согласно которому субъект естественной монополии обязан предоставлять потребителям равные условия доступа к регулируемой услуге, а также обязан заключать индивидуальные договоры с потребителями на каждый вид предоставляемых регулируемых услуг.

«По итогам внеплановой проверки ТОО «Астанаэнергосбыт» привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 164 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, наложен штраф в размере 4 667 200 тенге.

Также вынесено обязательное для исполнения предписание об устранении нарушения законодательства РК о естественных монополиях путем заключения договоров с физическими лицами по вышеуказанным адресам в течение 10 календарных дней», - заключили в комитете.