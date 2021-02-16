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    11:08, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    Более чем на 200 млрд тенге увеличились пенсионные активы с начала года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев рассказал о ситуации с пенсионными активами страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пенсионные активы по состоянию на 1 февраля 2021 года составили 13,1 трлн тенге, увеличившись с начала года на 213,9 млрд тенге, или 1,7%. Размер начисленного инвестиционного дохода с начала текущего года составил 178,5 млрд тенге, объем пенсионных взносов – 88,8 млрд тенге», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

    По его словам, за январь 2021 года обеспечена доходность в размере 1,4% при инфляции 0,6%. За последние 12 месяцев доходность пенсионных активов составила 12,1% при уровне инфляции 7,4%.

    «Реальная доходность обеспечена в результате инвестиционной деятельности, а также рыночной и курсовой переоценки валютного портфеля, доля которого поэтапно увеличена и поддерживается на уровне 30% для расширения географии инвестиций по странам и эмитентам, повышения качества и ликвидности портфеля», - отметил спикер.

    «В целях своевременного исполнения обязательств перед вкладчиками по досрочному изъятию средств Национальный банк поддерживает текущую ликвидность портфеля пенсионных активов, уровень которой на 1 февраля этого года составил 446,8 млрд тенге», - заключил Е. Досаев.


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