Более чем на 200 млрд тенге увеличились пенсионные активы с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев рассказал о ситуации с пенсионными активами страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пенсионные активы по состоянию на 1 февраля 2021 года составили 13,1 трлн тенге, увеличившись с начала года на 213,9 млрд тенге, или 1,7%. Размер начисленного инвестиционного дохода с начала текущего года составил 178,5 млрд тенге, объем пенсионных взносов – 88,8 млрд тенге», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

По его словам, за январь 2021 года обеспечена доходность в размере 1,4% при инфляции 0,6%. За последние 12 месяцев доходность пенсионных активов составила 12,1% при уровне инфляции 7,4%.

«Реальная доходность обеспечена в результате инвестиционной деятельности, а также рыночной и курсовой переоценки валютного портфеля, доля которого поэтапно увеличена и поддерживается на уровне 30% для расширения географии инвестиций по странам и эмитентам, повышения качества и ликвидности портфеля», - отметил спикер.

«В целях своевременного исполнения обязательств перед вкладчиками по досрочному изъятию средств Национальный банк поддерживает текущую ликвидность портфеля пенсионных активов, уровень которой на 1 февраля этого года составил 446,8 млрд тенге», - заключил Е. Досаев.