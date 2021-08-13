Более чем на 20% подорожали овощи в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области инфляция за семь прошедших месяцев составила 5,3%. Подорожали все группы товаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации департамента Национального бюро статистики, цена на продовольственные товары возросла на 7%. Более чем на 10% подорожали сахар, масла и жиры. Возросла цена на хлеб, муку, крупы, рыбу и морепродукты, мясо, молочные продукты и кондитерские изделия. Наиболее значительный прирост цены наблюдается на свежие овощи – 21,3%. В то же время, по данным статистикам, яйца подешевели на 10%, рис – почти на 8%.
Дороже теперь обходятся жителям области предметы домашнего обихода, товары личного пользования, моющие и чистящие средства, материалы для ремонта, некоторые виды одежды и обуви, фармацевтическая продукция, бензин и дизельное топливо. Цены на автомобили возросли почти на 7%.
«Тарифы на электроэнергию повысились на 18,5%. Стоимость газа, транспортируемого по распределительным сетям, стала дороже на 9,9%. Зарегистрирован рост цен на почтовые, нотариальные, страховые услуги», - добавили в департаменте.
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