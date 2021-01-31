Более чем на 20 млн тенге оштрафовали нарушителей карантина в Алматы в январе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы подсчитали количество проверенных за январь объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мониторинговые группы проверили около трех тысяч кафе, баров, ресторанов, компьютерных клубов и караоке. В 216 из них не соблюдали предписания властей по соблюдению карантина. Только за два дня (28-29 января) составлено порядка 50 административных протоколов.

Как отметили представители мониторинговых групп, действующих на территории Алматы, в списке нарушений – проведение массовых мероприятий, несоблюдение режима работы и установленного количества посетителей, игнорирование запрета на работу развлекательных заведений, а также нарушение масочного режима работниками общественных заведений.

В течение двух дней мониторинговые группы провели очередные рейды в восьми районах Алматы. В ночь на 28 января проверки позволили выявить ряд ресторанов, кафе и игровой клуб, нарушивших карантинные меры.

Мобильная группа из числа сотрудников акимата, полицейских, представителей палаты предпринимателей «Атамекен» проверили 141 увеселительное заведение, игровые клубы и ресторанно-гостиничные комплексы. В 12 из них выявлены нарушения. Уже 4 административных материала по части 3 статьи 462 КРКоАП передано в специализированные межрайонные суды.

Так, на территории Алмалинского района составлен протокол в отношении владельца кафе «Boohouse», в Бостандыкском районе привлекли к ответственности предпринимателя, владеющего рестораном «Sunset». Еще два адмматериала выявлено в Турксибском районе, где нарушения зафиксировали в игровом клубе «БекАр» и ресторанно-гостиничном комплексе «Erbil».

В ночь на 29 января появление мониторинговых групп «испортило» настроение посетителям 135 заведений. По итогам рейдовых мероприятий составлено 39 протоколов, из них 9 в отношении владельцев заведений.

Нарушения выявлены в кафе «Жақсылық», «Центр шашлыка», «Пират», «Boohouse», в бильярдном клубе «Шамо», в ночном клубе «Fizika», караоке-баре «Рыба моей мечты», в бинго-клубе «Виктория», ресторанах «Финик», «Манана», «Пугасов», баре «Бармаглот», игровом клубе «БекАр», ресторанно-гостиничном комплексе «Erbil» и нескольких компьютерных клубах.

В очередной раз выявлены нарушения в двух кафе, чья деятельность по решению суда приостановлена на один месяц. Это кафе «Премьера» и «Таужолы». Также владельцы этих заведений должны выплатить штрафы в размере 100 МРП. К слову, таким образом будут поступать со всеми злостными нарушителями, направляя дела в суд.

В ДСЭК города Алматы подвели предварительные итоги первого месяца 2021 года. Всего с начала января составлено 169 протоколов, из них наложено на юридические лица 44 протокола на сумму 14 643 340 тенге, а также за нарушение масочного режима в отношении физических лиц составлено 125 протоколов на сумму 5 513 130 тенге.

Напомним, что с 1 февраля в городе Алматы карантинные меры ужесточаются: объекты общепита будут работать с 9 до 20 часов, а те заведения, что находятся на территории торгово-развлекательных центров, будут обслуживать посетителей в режиме доставки и выноса.