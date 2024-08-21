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    08:10, 21 Август 2024 | GMT +6

    Более чем 9 тыс. казахстанцам назначена специальная социальная выплата

    деньги, ақша, тенге, банк
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В Казахстане 9145 гражданам, длительное время проработавшим во вредных условиях труда, назначена специальная социальная выплата, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    С 1 января 2024 года по поручению Главы государства для реализации системных мер по повышению социальной защищенности работников, занятых во вредных условиях труда, в Казахстане внедрена специальная социальная выплата. 

    Обязательными условиями для назначения спецвыплаты являются достижение 55-летнего возраста и наличие обязательных профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ не менее 7 лет.

    На сегодняшний день 9145 гражданам, длительное время проработавшим во вредных условиях труда, назначена специальная социальная выплата на сумму 1,7 млрд тенге.

    Выплата производится из 4 источников – республиканского бюджета, Единого накопительного пенсионного фонда, от работодателя и компании по страхованию жизни.

    Наибольшее количество обратившихся за назначением спецвыплаты зарегистрировано в Карагандинской (1696 человек), Костанайской (1180 человек), Восточно-Казахстанской (1132 человек), Павлодарской (1015 человек), Актюбинской (599 человек), Акмолинской (566 человек) областях и области Абай (505 человек).

    Средний размер спецвыплаты составляет порядка 208 тыс. тенге. Работники могут перейти на работу с менее вредными условиями труда, при этом продолжая получать как заработную плату, так и специальную выплату. Либо они могут выйти на отдых, получая выплату до назначения пенсии.

    Спецвыплата будет осуществляться до пенсионного возраста. После выхода на пенсию дополнительно к выплатам из ЕНПФ указанным лицам будут назначены государственная базовая и солидарная пенсии.

    Как сообщалось ранее, более 236 млрд тенге получили многодетные семьи в виде пособий с начала 2024 года.

    Кроме того, Kazinform сообщал о размерах пособий по инвалидности и потере кормильца в Казахстане, а также о том, какое пособие среднем получают от государства казахстанцы, потерявшие работу.

    Теги:
    Соцвыплаты Социальная поддержка Минтруда и соцзащиты РК Правительство РК Права человека
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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