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    13:00, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    Более чем 600 иностранцам помогли привести в порядок документы в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более чем 600 иностранцам с истекшим сроком пребывания в Казахстане правоохранительные органы помогли упорядочить документы. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С момента начала пандемии МВД проводило стабилизирующие антикризисные меры, в том числе по защите прав мигрантов. Проводилась работа по урегулированию правового статуса находящихся в стране иностранцев, у которых срок разрешительных документов на пребывание в Казахстане истекал, либо был организован выезд их через третьи страны», - сказал Нурдильда Ораз.

    Было отмечено, что при содействии миграционной службы МВД, представительств зарубежных государств и международной организации по миграции этим людям была оказана помощь в оформлении разрешительных документов.

    «Всего с начала года 675 иностранцев, у которых истекли сроки действия паспортов, получили свидетельства на возвращение, за пределы республики полицейские помогли добровольно выехать двум с половиной тысячам нелегальных мигрантов.

    В тоже время не все иностранцы урегулировали свое положение либо выехали из Республики Казахстан», - добавил Нурдильда Ораз.

    Для выявления злостных нарушителей миграционного законодательства органами внутренних дел на территории страны с 7 июня проводится оперативно профилактическое мероприятие «Мигрант».



    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы
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