Более чем 600 иностранцам помогли привести в порядок документы в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более чем 600 иностранцам с истекшим сроком пребывания в Казахстане правоохранительные органы помогли упорядочить документы. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С момента начала пандемии МВД проводило стабилизирующие антикризисные меры, в том числе по защите прав мигрантов. Проводилась работа по урегулированию правового статуса находящихся в стране иностранцев, у которых срок разрешительных документов на пребывание в Казахстане истекал, либо был организован выезд их через третьи страны», - сказал Нурдильда Ораз.

Было отмечено, что при содействии миграционной службы МВД, представительств зарубежных государств и международной организации по миграции этим людям была оказана помощь в оформлении разрешительных документов.

«Всего с начала года 675 иностранцев, у которых истекли сроки действия паспортов, получили свидетельства на возвращение, за пределы республики полицейские помогли добровольно выехать двум с половиной тысячам нелегальных мигрантов.

В тоже время не все иностранцы урегулировали свое положение либо выехали из Республики Казахстан», - добавил Нурдильда Ораз.

Для выявления злостных нарушителей миграционного законодательства органами внутренних дел на территории страны с 7 июня проводится оперативно профилактическое мероприятие «Мигрант».



