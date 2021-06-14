Более чем 600 иностранцам помогли привести в порядок документы в Казахстане
«С момента начала пандемии МВД проводило стабилизирующие антикризисные меры, в том числе по защите прав мигрантов. Проводилась работа по урегулированию правового статуса находящихся в стране иностранцев, у которых срок разрешительных документов на пребывание в Казахстане истекал, либо был организован выезд их через третьи страны», - сказал Нурдильда Ораз.
Было отмечено, что при содействии миграционной службы МВД, представительств зарубежных государств и международной организации по миграции этим людям была оказана помощь в оформлении разрешительных документов.
«Всего с начала года 675 иностранцев, у которых истекли сроки действия паспортов, получили свидетельства на возвращение, за пределы республики полицейские помогли добровольно выехать двум с половиной тысячам нелегальных мигрантов.
В тоже время не все иностранцы урегулировали свое положение либо выехали из Республики Казахстан», - добавил Нурдильда Ораз.
Для выявления злостных нарушителей миграционного законодательства органами внутренних дел на территории страны с 7 июня проводится оперативно профилактическое мероприятие «Мигрант».