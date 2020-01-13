Более чем 200 тысячам алматинцев разъяснили правила пожарной безопасности

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям продолжают подворовой обход по предупреждению пожаров в частном секторе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«11 января сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы совместно с полицией, волонтерами Молодежного крыла партии Nur Otan Jas Otan, сотрудниками АО АлПФ «Казтрансгазаймак» провели совместный рейд по предупреждению пожаров в жилом секторе», - сообщили в ДЧС.

Только за выходной день, в субботу, пройдено 8,5 тыс. домов, проведено 22 схода с гражданами, задействовано 305 человек личного состава, вручены памятки и буклеты.

В ходе подворных обходов с начала отопительного сезона проведены разъяснительные беседы с более чем 200 тысячами граждан. Домовладельцев призывают не оставлять без присмотра маленьких детей. Разъясняют, как правильно эксплуатировать печи на твердом топливе, не нарушать правила безопасности при эксплуатации отопительного котлов, газового оборудования.

Напоминаем что уже с сентября прошлого года сотрудниками ДЧС в целях недопущения травмирования и гибели людей в отопительный период начаты профилактические мероприятия в части соблюдения элементарных правил безопасности при использовании печного и газового отопления.

В целом обследованы все 145 тыс. 395 домов. Там, где произошли несчастные случаи, подворовые обходы производятся повторно. Работа продлится до окончания отопительного периода.