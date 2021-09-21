Более чем 1 трлн тенге составит планируемый объем производства в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Комплексный план развития Экибастуза приняли на заседании Правительства, передает МИА «Казинформ».

Как отчитался аким Павлодарской области Абылкаир Скаков, КПР поделен на четыре основных блока, состоящих в общем из 114 мероприятий. Они в основном направлены на диверсификацию экономики города, которая сейчас на 65% зависит от топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Власти города и области делают ставки на рост обрабатывающей промышленности. Для новых производств в Экибастузе создана индустриальная зона , где будут работать частные инвестпроекты.

«Ожидаемый экономический эффект от реализации этих проектов – четырехкратный рост числа занятых в обрабатывающей промышленности и выход на объем производства более чем в 1 трлн тенге», - сообщил Абылкаир Скаков.

В числе других ожидаемых результатов реализации КПР: 737 млрд тенге инвестиций, увеличение количества субъектов МСБ через меры господдержки до 10 тысяч, создание 16,5 тысячи рабочих мест, рост среднемесячной заработной платы до 321 тысячи тенге. Что же касается ключевой задачи – снижения зависимости от ТЭК, оно ожидается на уровне 12%.

Как отметил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков, комплексное развитие Экибастуза – это не только новые производства. Особое внимание уделено социальной сфере. Например, в здравоохранении запланирован комплекс мер по повышению кадрового потенциала и улучшению материально-технической базы.

«В образовании запланированы капитальный ремонт всех школ и реконструкция детсада, ожидается строительство центра творчества с общим охватом более 700 детей. Развивать дополнительное образование намерены и в сфере физической культуры и спорта. Планируется строительство ледовой арены и 30 спортивных площадок. Это должно увеличить долю экибастузцев, занимающихся физкультурой, до 40%», - сказал аким Павлодарской области Абылкаир Скаков.

В Экибастузе и его сельской зоне также построят и отремонтируют объекты культуры. Напомним, КПР Экибастуза разработали по поручению Главы государства. В документ вошли предложения независимых экспертов и самих горожан.