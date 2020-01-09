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Более центнера рыбы пытались сбыть браконьеры в Карагандинской области

9 Января 2020 12:14
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Более центнера рыбы пытались сбыть браконьеры в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Полицейскими Карагандинской области изъято около 2000 метров рыболовной сети и более 100 кг рыбы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Шестого января при проведении оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» сотрудники природоохранной полиции Департамента полиции Карагандинской области на территории Актогайского района в поселке Шубар-Тубек задержали две автомашины марки «УАЗ» и «ВАЗ 2105».


За рулем атомобилей были двое жителей Шубар-Тубека, 43 и 46 лет.

В салоне автомашины «УАЗ» были обнаружены 95 кг рыбы и 1400 метров китайской сети, в салоне автомашины «ВАЗ 2105» находилось 300 метров китайской сети и более 6 кг рыбы. Задержанные признались в том, что незаконно ловили рыбу в озере Балхаш с помощью сети.





По данному факту начато административное производство по ст. 383 ч.3 КРК обАП (незаконное рыболовство).


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Ключевые слова: Карагандинская область, Борьба с преступностью, Экология,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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