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вчера 23:18
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вчера 22:28
Более центнера рыбы пытались сбыть браконьеры в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Полицейскими Карагандинской области изъято около 2000 метров рыболовной сети и более 100 кг рыбы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Охота без разрешения и нарушения правил рыболовства - операция «Браконьер» проходит в Акмолинской области
Шестого января при проведении оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» сотрудники природоохранной полиции Департамента полиции Карагандинской области на территории Актогайского района в поселке Шубар-Тубек задержали две автомашины марки «УАЗ» и «ВАЗ 2105».
За рулем атомобилей были двое жителей Шубар-Тубека, 43 и 46 лет.
В салоне автомашины «УАЗ» были обнаружены 95 кг рыбы и 1400 метров китайской сети, в салоне автомашины «ВАЗ 2105» находилось 300 метров китайской сети и более 6 кг рыбы. Задержанные признались в том, что незаконно ловили рыбу в озере Балхаш с помощью сети.
По данному факту начато административное производство по ст. 383 ч.3 КРК обАП (незаконное рыболовство).
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