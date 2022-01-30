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Более 990 тысяч казахстанцев получили АСП в 2021 году

30 Января 2022 23:15
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Более 990 тысяч казахстанцев получили АСП в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 января 2022 года адресная социальная помощь (далее – АСП) назначена 990,5 тыс. человек из 198,4 тыс. семей. На эти цели из бюджета было выделено 68,5 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

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АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума.

Кроме того, в рамках реализации нового механизма оказания АСП во всех регионах страны ведется работа по обеспечению детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей гарантированным социальным пакетом (далее – ГСП).

На 1 января 2022 года 259,4 тысячи детей из числа получателей АСП в возрасте от 1 года до 6 лет назначен ГСП в виде наборов продуктов и бытовой химии.

Напомним, получателям АСП пролонгировали назначение помощи во II, III и IV кварталах 2020 года, также в I, II кварталах 2021 года, I квартале 2022 года в связи с действием режима ЧП и ограничительных карантинных мер.

Казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в центр занятости населения по месту жительства, а также посредством портала электронного правительства (egov.kz).



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#Минтруда РК   #Экономика   #Общество   #Соцвыплаты  
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