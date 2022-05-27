27 Мая 2022 14:26

Более 99 тыс. семей-получателей АСП вышли из состояния бедности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благодаря мерам государственной поддержки 99 220 семей, получавших адресную социальную помощь (АСП) в 2020 и 2021 годах, вышли из состояния бедности. Об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций сообщил директор департамента социальной помощи Аскар Ниязов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

С 2020 года в Казахстане внедрены новые подходы оказания АСП, которые предусматривают ежеквартальное назначение соцпомощи гражданам, доход которых не превышает 70% от размера регионального прожиточного минимума (в среднем 10 270 тенге в месяц на каждого члена семьи); предоставление детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет гарантированного социального пакета (ГСП) в виде наборов продуктов и бытовой химии (в среднем до 8 тыс. тенге на ребенка в месяц).

При этом семьям, получающим АСП, оказываются меры содействия по выходу из сложной жизненной ситуации.

«Адресная социальная помощь – это временная поддержка от государства. Ее первоначальная цель – добиться выведения малообеспеченных семей из состояния бедности путем трудоустройства работоспособных членов семей, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, поддержки предпринимательской инициативы, при необходимости направления на курсы повышения квалификации», – сказал Аскар Ниязов.

По его словам, в прошлом году АСП получили 198,4 тыс. семей (990,5 тыс. человек) на общую сумму 65,6 млрд тенге, по состоянию на 1 мая этого года – 111,4 тыс. семей (571,1 тыс. человек) на 18,8 млрд тенге.

В региональном разрезе наибольшее количество получателей АСП по итогам прошлого года отмечается в Шымкенте – 47,2 тыс. семей (23,8%), Туркестанской – 42,9 тыс. семей (21,7%) и Алматинской – 22,6 тыс. семей (11,4%) областях.

В числе регионов, имеющих наименьшее количество получателей АСП, Северо-Казахстанская – 2,7 тыс. семей (1,3%) и Атырауская – 1,6 тыс. семей (0,8%) области.

В структуре получателей АСП подавляющее большинство приходится на долю детей – 63,1%, или 623,9 тыс. человек. 18,3%, или 181,6 тыс. человек – работающие граждане. 10,2%, или 101,4 тыс. человек – лица, ухаживающие за детьми, пожилыми людьми, лицами с инвалидностью. Оставшиеся 8,4% приходятся на другие категории граждан.

«По состоянию на 1 мая т.г., из 571,1 тыс. человек, получающих адресную соцпомощь, 63,6% или 363,1 тыс. детей до 18 лет. При этом 99% семей-получателей АСП имеют не менее одного ребенка. Среди семей-получателей помощи число многодетных семей составляет 40,4% (44 966 многодетных семей). Это на 2,5% выше показателя прошлого года (37,9%)», – отметил Аскар Ниязов.

Директор департамента социальной помощи подчеркнул, что для повышения благосостояния малообеспеченных семей на регулярной основе ведется работа по вовлечению всех трудоспособных получателей АСП в активные меры содействия занятости. Так, по итогам 2021 года мерами занятости охвачено 206,5 тыс. человек из числа 273,4 тыс. трудоспособных лиц из 160,6 тыс. семей, получающих обусловленную адресную помощь.

В текущем году в стране предусмотрено оказание мер занятости для более 199,8 тыс. человек, в том числе трудоустройство на свободные вакантные места через Электронную биржу труда. Более 20,3 тыс. грантов выделят для граждан, желающих открыть свое дело. Предусмотрено 22 тыс. направлений на молодежную практику. Для граждан, окончивших учебные заведения, предусмотрено 3 тыс. первых рабочих мест, 36 тыс. человек смогут пройти курсы повышения квалификации. Будет создано 16,6 тыс. временных социальных рабочих мест, 52,1 тыс. временных мест на общественных работах. Предусмотренысубсидии на переезд из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы для 8,1 тыс. человек.

«В результате предпринимаемых мер в 2020 году из числа 184,7 тыс. семей, получивших адресную социальную помощь, 47,4 тыс. семей, успешно воспользовавшихся предоставленной возможностью для нормализации своей жизни, вышли из состояния бедности. В 2021 году из числа 198,4 тыс. семей, получивших АСП, 51,4 тыс. вышли из состояния бедности», – подчеркнул Аскар Ниязов.

Он также добавил, что по итогам 2021 года 259,4 тыс. детей из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет были обеспечены ГСП в виде наборов продуктов и бытовой химии, за 4 месяца текущего года – 144,6 детей.

«С октября 2021 года начата реализация пилотного проекта по выплате адресной соцпомощи через госкорпорацию «Правительство для граждан» в Аккольском районе Акмолинской области и в г. Нур-Султан. С февраля т.г. география пилотного проекта расширена с 2 до 8 регионов страны. На следующем этапе, с мая по декабрь, в реализацию проекта планируется включить все регионы республики», – резюмировал он.