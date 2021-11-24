Более 99% составил охват казахстанских детей дошкольным воспитанием

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о реализации Дорожной карты Предвыборной программы партии «Nur Otan» «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!» в части охвата дошкольным воспитанием, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Активное взаимодействие с фракцией партии в Парламенте, а также центральным аппаратом партии «Nur Otan», позволило обеспечить исполнение 136 мероприятий из 362 мероприятий Дорожной карты, в том числе 34 – исполнены полностью. 226 мероприятий находятся на исполнении», - сказал Аскар Мамин на расширенном заседании политсовета партии «Nur Otan».

По его словам, в рамках первого направления программы «Равные возможности для всех» исполнено 43 мероприятия, обеспечивающих реализацию потенциала каждого казахстанца.

«Для получения высшего образования по востребованным специальностям увеличено количество грантов на 5 тыс. Охват дошкольным воспитанием и обучением детей в возрасте от 3 до 6 лет увеличен до 99,1% в результате открытия 33,5 тыс. новых мест в детских садах», - заключил Премьер.