Более 988 тысяч человек получили АСП в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 декабря 2021 года адресная социальная помощь (далее – АСП) назначена 988,8 тыс. человек из 198,1 тыс. семей. В текущем году на эти цели из бюджета выделено 68,5 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.
АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума.
«Кроме того, в рамках реализации нового механизма оказания АСП во всех регионах страны ведется работа по обеспечению детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей гарантированным социальным пакетом (далее – ГСП).
На 1 декабря 2021 года 265,1 тыс. детей из числа получателей АСП в возрасте от 1 года до 6 лет назначен ГСП в виде наборов продуктов и бытовой химии», - сообщили в пресс-службе Минтруда.
Напомним, ранее получателям АСП пролонгировали назначение помощи во II, III и IV кварталах 2020 года, также в I, II кварталах 2021 года в связи с действием режима ЧП и ограничительных карантинных мер.
В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в центр занятости населения по месту жительства, а также посредством Портала электронного правительства (egov.kz).
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