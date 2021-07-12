Более 980 иностранцев выдворено из Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 14,5 тысяч правонарушений миграционного законодательства выявлено в Казахстане. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Бериккызы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе двух проведенных оперативных мероприятий «Мигрант» и «Нелегал» выявлено более 14,5 тысяч правонарушений миграционного законодательства, из которых 10 800 нарушений срока пребывания иностранцев в Казахстане и 3 666 незаконной трудовой деятельности иностранцев», - сказала Шугыла Бериккызы.

По результатам ОПМ, из страны выдворено 987 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство Казахстана. Привлечено к ответственности 823 работодателя и 5966 граждан за неинформирование полиции о пребывающих у них иностранцах.

Ранее сообщалось, что за неделю в Казахстане совершено 2 981 преступлений, 1 996 из них раскрыто в течение суток.

Было отмечено, что полицейскими раскрыто «по горячим следам» 16 убийств, 8 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 2 разбоя, раскрыто 34 грабежа, 455 краж чужого имущества.



