Более 97 тысяч услуг получили лица с инвалидностью через портал соцуслуг
По информации ведомства, портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации. Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения электронной цифровой подписью услугополучателя. Получить заказанные технические средства реабилитации (ТСР) можно посредством доставки либо самовывозом.
Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок.
На сегодняшний день на портале зарегистрированы 847 медико-социальных учреждений (отделений), оказывающих специальные социальные услуги, 353 поставщиков ТСР, более 26 тысяч поставщиков услуг индивидуального помощника, 677 жестового языка и 99 санаторно-курортного лечения.
Внедрение автоматизированной информационной системы «Портал социальных услуг» предусмотрено в рамках Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью.
Консультации по пользованию порталом можно получить в контакт-центре поддержки, дозвониться в который можно через единый номер 1414.