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    16:50, 05 Март 2023 | GMT +6

    Более 97 тысяч услуг получили лица с инвалидностью через портал соцуслуг

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала года через портал социальных услуг лица с инвалидностью получили порядка 67,3 тысячи технических средств реабилитации, 6,1 тысячи – услуг жестового языка, 23,7 тысячи – услуг индивидуального помощника. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК

    По информации ведомства, портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации. Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения электронной цифровой подписью услугополучателя. Получить заказанные технические средства реабилитации (ТСР) можно посредством доставки либо самовывозом.

    Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок.

    На сегодняшний день на портале зарегистрированы 847 медико-социальных учреждений (отделений), оказывающих специальные социальные услуги, 353 поставщиков ТСР, более 26 тысяч поставщиков услуг индивидуального помощника, 677 жестового языка и 99 санаторно-курортного лечения.

    Внедрение автоматизированной информационной системы «Портал социальных услуг» предусмотрено в рамках Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью.

    Консультации по пользованию порталом можно получить в контакт-центре поддержки, дозвониться в который можно через единый номер 1414.




    Теги:
    Общество Минтруда РК Социальная поддержка
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