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    14:17, 17 Апрель 2021 | GMT +6

    Более 97 млрд тенге пособий по инвалидности и потере кормильца выплатили казахстанцам

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С января по март 2021 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 77 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 20,5 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    По состоянию на 1 апреля 2021 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 524,3 тыс. человек, по случаю потери кормильца –168,8 тыс. человек.

    «Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год», - пояснили в ведомстве.

    На 1 апреля 2021 года средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составил 49 502 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца – 41 369 тенге.


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