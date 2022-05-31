31 Мая 2022 11:51

Более 96 тыс. человек с симптомами лихорадки выявили в КНДР за сутки

СЕУЛ. YONHAP – КАЗИНФОРМ - Власти КНДР за прошедшие сутки выявили 96 020 человек с симптомами лихорадки, общее число таких случаев с конца апреля на фоне распространения коронавируса составило более 3,64 млн. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap, передает МИА «Казинформ».

Из общего числа больных лихорадкой поправились 3,46 млн человек, почти 183 тыс. проходят лечение. Новых летальных исходов за прошедшие сутки не зарегистрировано, общее число смертей составляет 70 человек. Как считают в Сеуле, в число заболевших лихорадкой входят не только инфицированные коронавирусом. Власти КНДР, предположительно, ведут статистику лиц с симптомами лихорадки из-за ограниченных возможностей массового тестирования и точного выявления COVID-19. Численность населения КНДР составляет примерно 24 млн человек.

В понедельник власти отчитались о 100 710 новых случаях лихорадки, в воскресенье - о 89,5 тыс. пациентах. Наибольший суточный прирост был зафиксирован 15 мая - 392 920 случаев.

12 мая ЦТАК впервые сообщило о выявлении коронавирусной инфекции на территории страны, из-за чего руководитель народной республики дал указание ввести во всех городах и уездах страны локдаун.