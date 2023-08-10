Более 957 млн тенге вернут казахстанцам за отопление

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве нацэкономики завершили работу по по перерасчету стоимости услуг теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборов учета тепловой энергии по всему Казахстану. Таким образом, казахстанцам за отопление вернут более 957 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Отметим, что в соответствии с нормами закона о естественным монополиях РК, субъект естественной монополии обязан производить перерасчет стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям, либо, в случае невозможности установления места нахождения потребителя, путем снижения тарифа при оплате за регулируемую услугу по снабжению тепловой энергией.

Таким образом, за прошедший отопительный период произведен перерасчет платы за тепловую энергию для потребителей, не имеющих приборы учета на общую сумму 957 807,22 тыс. тенге с учетом НДС:

- по городу Астана – 514,491 тыс. тенге;

- по городу Алматы – 15 876,45 тыс. тенге;

- по области Абай – 755,134 тыс. тенге;

- по Алматинской области – 9 199,56 тыс. тенге;

- по Акмолинской области – 18 924,83 тыс. тенге;

- по Атырауской области – 11 640,57 тыс. тенге;

- по Актюбинской области – 6 211 тыс. тенге;

- по Восточно-Казахстанской области – 445 840,44 тыс. тенге;

- по Жамбылской области – 79 096,62 тыс. тенге;

- по Западно-Казахстанской области – 1 976,25 тыс. тенге;

- по Карагандинской области – 338 261,08 тыс. тенге;

- по Кызылординской области – 21 627,50 тыс. тенге;

- по Мангистауской области – 1 214,63 тыс. тенге;

- по Павлодарской области – 2 044,91 тыс. тенге;

- по Северо-Казахстанской области – 4 623,75 тыс. тенге.

При этом, для потребителей города Шымкент, Жетісу, Ұлытау, Костанайской, Туркестанской областей перерасчета не будет, так как стоимость регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией произведена в соответствии с учетом фактической температуры наружного воздуха.