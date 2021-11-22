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    15:09, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Более 950 фактов пьяного вождения выявили в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За 10 дней в Казахстане полицейскими выявлено 122,5 тыс. нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщила на брифинге представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 10 дней в Казахстане полицейскими выявлено 122,5 тыс. нарушений правил дорожного движения. В том числе 953 факта управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 2 643 факта управления транспортом без водительских прав», - сказала Шугыла Турлыбек.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане за неделю совершено более 3 тысяч преступлений.

    «За неделю совершено 3004 преступления, 2055 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими по «горячим следам» раскрыто 8 убийств, 11 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, один разбой, 44 грабежа и 489 краж чужого имущества», - сказала Шугыла Турлыбек.


    Теги:
    МВД РК Дороги Транспорт Астана Правоохранительные органы
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