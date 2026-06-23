Более 95% выявленных очагов саранчи уже обработано в Костанайской области

В Костанайской области продолжаются работы по мониторингу и борьбе со стадными саранчовыми вредителями. В этом году обследованию подлежат 2,2 млн гектаров, а прогнозируемая площадь химической обработки составляет 280,2 тысяч гектаров, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным специалистов Костанайской областной территориальной инспекции комитета госинспекции в АПК МСХ РК, основное развитие саранчи наблюдается в южных районах региона. Ежедневный мониторинг проводят сотрудники Республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогноза, а также дополнительно привлеченные обследователи. Всего в работе задействованы 256 человек.

По состоянию на 22 июня обследования проведены на площади 1,4 млн гектаров. Очаги саранчовых вредителей выше экономического порога вредоносности выявлены на 63,1 тыс. гектаров. Из них химическими обработками уже охвачено более 60 тыс. гектаров, что составляет 95,1% от выявленной площади.

Обработки проводятся в Амангельдинском, Жангельдинском, Наурзумском районах и Аркалыке. Для этих работ привлечено 45 единиц специальной техники, включая наземные опрыскиватели, агродроны, аэрозольные газогенераторы и сверхлегкую авиацию.

Фото: Костанайская областная территориальная инспекция Комитета госинспекции в АПК МСХ РК

В управлении отмечают, что в текущем году площадь выявленных очагов и объем обработок остаются ниже показателей прошлого года. В настоящее время угрозы для посевных площадей и пастбищ нет.

По всему Казахстану обработали свыше миллиона га сельхозугодий против саранчи.