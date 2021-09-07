Более 95 % населения вакцинированы в одном из районов Акмолинской области

КОРГАЛЖИНСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области продолжается иммунизация населения против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Одним из лидеров области по количеству вакцинированного населения является Коргалжынский район, где привито более 95% подлежащего населения.

По словам заместителя акима района Дарына Сабыргали, в регионе ежедневно растет количество желающих получить прививку.

«Сегодня мы все стали свидетелями, что вакцина является самым эффективным средством против коронавирусной инфекции. Несмотря на сложную ситуацию, наши жители сохраняют спокойствие и продолжают двигаться вперед», - подчеркнул спикер.

Кроме того, в районе проводятся мероприятия по стимулированию населения. Со 2 по 4 сентября среди вакцинированных жителей района проведены розыгрыши сельскохозяйственных товаров и вручены поощрительные призы.

Иммунизация большей части населения позволила организовать и провести ярмарку с участием сельхозтоваропроизводителей на центральной площади села Коргалжын. Праздничное настроение посетителям подарили и работники местного Дома культуры.

На прилавках первой осенней ярмарки сельчане смогли приобрести по сниженным ценам пшеницу, овощи, фрукты, зерновые культуры и корма для животных.

К слову, всего в Акмолинской области первым компонентом привито – 64,4%, вторым –53,8% населения.