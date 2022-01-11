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    10:48, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Более 95 млрд тенге составила сумма ущерба бизнеса при беспорядках в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 95 млрд тенге составила сумма ущерба бизнеса при беспорядках в РК. Такие цифры озвучили в Национальной палате предпринимателей «Атамекен», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации НПП «Атамекен», всего в call-центр поступило 3 507 звонков, в том числе по вопросам мародерства – 1669, свидетельства о форс-мажоре – 138, прохождения блокпостов – 2, фонда поддержки пострадавшим предпринимателям – 11, звонки физических лиц – 1671.

    В 9 регионах страны выявлено 1528 пострадавших субъектов бизнеса, расположенных в 1709 объектах, из них в Алматы - 1408 субъектов, расположенных в 1578 объектах.

    Отрасли пострадавших субъектов бизнеса: торговля – 1448; общепит – 32; финсектор – 37; логистика – 9; СМИ – 2.

    Общая сумма ущерба составила по приблизительным подсчетам более 95,3 млрд тенге (в Алматы 93,8 млрд тенге).

    Теги:
    Бизнес Происшествия, ЧС Главная ЧП-2022 Происшествия
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