Более 95 млрд тенге составила сумма ущерба бизнеса при беспорядках в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 95 млрд тенге составила сумма ущерба бизнеса при беспорядках в РК. Такие цифры озвучили в Национальной палате предпринимателей «Атамекен», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации НПП «Атамекен», всего в call-центр поступило 3 507 звонков, в том числе по вопросам мародерства – 1669, свидетельства о форс-мажоре – 138, прохождения блокпостов – 2, фонда поддержки пострадавшим предпринимателям – 11, звонки физических лиц – 1671.

В 9 регионах страны выявлено 1528 пострадавших субъектов бизнеса, расположенных в 1709 объектах, из них в Алматы - 1408 субъектов, расположенных в 1578 объектах.

Отрасли пострадавших субъектов бизнеса: торговля – 1448; общепит – 32; финсектор – 37; логистика – 9; СМИ – 2.

Общая сумма ущерба составила по приблизительным подсчетам более 95,3 млрд тенге (в Алматы 93,8 млрд тенге).