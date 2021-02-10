Более 95% доходов железнодорожной отрасли Казахстана обеспечили грузы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 2020 год по железным дорогам РК перевезли 11,3 млн пассажиров — сразу на 48% меньше, чем годом ранее. Непосредственно в декабре 2020 года пассажирские железнодорожные перевозки уменьшились к ноябрю на 0,7%, до 988,7 тыс. пассажиров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еnergyprom.kz.

Пассажирооборот составил 8,6 млрд пкм, сократившись на 51,2% за год.

По данным отчёта АО «НК «КТЖ«» за первое полугодие 2020 года, в стране функционировали 834 станции, 14 межгосударственных стыковых пунктов, 12 отделений магистральной сети. Пробег пассажирских вагонов составил 221,3 млн вагоно-километров — на 41,8% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

Груза и багажа железнодорожным транспортом за двенадцать месяцев 2020 года перевезли 413,3 млн тонн — на 1,3% больше, чем годом ранее. В декабре железнодорожные грузоперевозки составили 36,8 млн тонн — на 1,3% больше, чем месяцем ранее. Грузооборот достиг 302,2 млрд ткм, увеличившись на 4,5% за год.

Доходы компаний железнодорожного транспорта составили 984,3 млрд тг. Большая часть традиционно приходится на грузоперевозки: 939,4 млрд тг. Доход от перевозки пассажиров составил 44,9 млрд тг.



