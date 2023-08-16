Более 940 кг тяжелых наркотических средств пытались перевезти через границу Казахстана с начала года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В текущем году пограничной службой РК было предотвращено перемещение через границу более 940 кг тяжелых наркотических средств. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента пограничного контроля ПС КНБ РК Гани Агадилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пограничной службой проводится активная работа по пресечению незаконного оборота наркотиков на путях международных сообщений. С начала года предотвратили перемещение через границу более 940 кг тяжелых наркотических средств, таких как «героин», «смола каннабиса», а также так называемый «афганский чарс» и другие», - сказал сказал Гани Агадилов на брифинге Комитета национальной безопасности по итогам работы Пограничной службы в первом полугодии текущего года.

По словам спикера, наркотики задерживались в особо крупных объемах на пунктах пропуска Туркестанской, Жамбылской и Северо-Казахстанской областей. По всем фактам контрабанды наркотиков были возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что за I полугодие текущего года на государственной границе было выявлено и пресечено 1 183 правонарушения.

Также выявлены попытки незаконного ввоза ювелирных изделий на сумму более 184 млн тенге.