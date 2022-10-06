Более 94 тысяч доз вакцины против гриппа закупили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Вакцинацию от гриппа проводят в Жамбылской области – в регионе фиксируют подъем заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области Неили Муликовой, самым эффективным способом профилактики гриппа является вакцинация. Состав вакцины против гриппа меняется каждый год по рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Для надежной защиты вакцинироваться необходимо ежегодно. Оптимальное время для вакцинации - октябрь и ноябрь.

«Закуп вакцины от гриппа проводится ежегодно на средства из областного бюджета, - сказала спикер. - В этом году акимат закупил 94 тысячи доз вакцины против гриппа. Они предназначены для наиболее уязвимых групп населения - для пожилых людей из закрытых учреждений, беременных, медицинских работников, детей из детских домов, часто болеющих и состоящих на диспансерном учете».

Вакцинировать детей можно с шести месяцев, отметила спикер. Эффективность вакцины достигает 98%, даже в тех случаях, когда лекарство не полностью защитит от заболевания, но поможет перенести его легче и без осложнений.

«Чтобы защитить от вируса детей до полугода, необходимо вакцинироваться всем контактирующим с ним людям. В период эпидемии запрещено с младенцем посещать места скопления людей, а также не рекомендуется собирать дома гостей. Беременным рекомендуется в обязательном порядке поставить вакцину от гриппа, так как они входят в группу риска по развитию тяжелых форм заболевания», - пояснила Неили Муликова.

Вакцина от гриппа необходима, так как этот вирус очень заразен и быстро распространяется, перенести его будет намного сложнее других ОРВИ. Также вирус может вызвать серьезные осложнения, считает спикер.

«Для профилактики гриппа департамент здравоохранения Жамбылской области рекомендует тщательно и часто мыть руки, избегать контактов с кашляющими людьми, придерживаться здорового образа жизни, использовать маску в местах скопления людей, не трогать лицо немытыми руками. Если вы все-таки заболели, необходимо оставаться дома, чтобы не заразить окружающих. При малейших признаках вирусной инфекции – просим обратиться к врачу», - отметили в ведомстве.

Как сообщалось, свыше 20 тысяч жамбылцев болеют ОРВИ каждый год, а гриппом более ста человек - из них 70% это дети в возрасте до 14 лет. Новый эпидемиологический сезон в регионе начался в октябре и продлится примерно до мая следующего года.