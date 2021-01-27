Более 936 тысяч человек получили АСП в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам 2020 года адресная социальная помощь (АСП) назначена 936,2 тысячам человек из 184,7 тысячи семей. На эти цели из бюджета было выделено 75,3 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума.

Кроме того, в рамках реализации нового механизма оказания АСП во всех регионах страны ведется работа по обеспечению детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей гарантированным социальным пакетом (ГСП).

По итогам 2020 года 218,2 тыс. детей из числа получателей АСП в возрасте от 1 года до 6 лет получили ГСП в виде наборов продуктов и бытовой химии.

Напомним, более 614,3 тысячи казахстанцев из 119,7 тысячи семей автоматически было продлено назначение адресной социальной помощи в четвертом квартале 2020 года, без их обращения в госинстанции.

Ранее получателям АСП пролонгировали назначение помощи во втором и третьем кварталах в связи с действием режима ЧП и ограничительных карантинных мер.

Вместе с тем данная практика применена и в первом квартале 2021 года всем действующим получателям АСП. Данные меры позволят снизить риск распространения вирусной инфекции среди населения.