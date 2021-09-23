Более 930 млн тенге взыскано с нарушителей в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Более 146 тысячи граждан нарушили административное законодательство в Павлодарской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Как показывает статистика, основную долю нарушителей составляют недисциплинированные участники дорожного движения. Только с начала года более 93 тысяч человек не соблюдали Правила дорожного движения, сумма наложенных штрафов составила 865 миллионов тенге. – «Из общего числа правонарушителей 30708 жителям области вынесено предупреждение, порядка 103 тысяч человек оштрафованы, а 3259 гражданам наложен административный арест.

791 житель лишился водительских прав за езду в нетрезвом виде. На сегодня за совершение различных правонарушений наложено штрафов на общую сумму более 1 миллиарда 246 тысяч тенге, взыскано более 930 миллионов тенге«, – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.