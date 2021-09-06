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    08:33, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Более 93 тысяч казахстанцев лечатся от COVID-19

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    НУР-СУЛТАН№КАЗИНФОРМ - На 6 сентября лечение от КВИ продолжают получать 93 014 человека (85 418 КВИ+ и 7 596 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК нераспространению коронавируса в Казахстане.

    Из них в стационарах находится 21 074 пациента, на амбулаторном уровне – 71 940 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 491 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 425 пациентов, на аппарате ИВЛ – 201 пациент.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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