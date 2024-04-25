Более 93 тысяч школьников будут охвачены летним отдыхом в ВКО

В Восточно-Казахстанской области планируют охватить летним отдыхом и оздоровлением 93 492 школьника 1-10 классов, в том числе 4 850 детей из многодетных и малообеспеченных семей, передает корреспондент агентства Kazinform.

В текущем году в области будут работать 420 летних лагерей. Из 15 пригородных лагерей 11 государственных и 4 частных. 240 лагерей пришкольные и 135 — профильные площадки.

— Вместе с тем, ученики школ имеют возможность круглый год отдыхать в национальных образовательных и оздоровительных центрах «Бобек» и «Балдаурен» в Алматы. С начала года в этих центрах успели отдохнуть 156 детей, до декабря получат путевки еще 277 школьников. К организации досуга и отдыха детей привлечены в области 819 воспитателей и наставников, 670 педагогов дополнительного образования и 250 медицинских работников, педагогические коллективы, набранные из студентов колледжей и вузов», — говорит руководитель Управления образования ВКО Инесса Чернышева.

Во время летних каникул в приграничных детских лагерях отдохнут 8 100 школьников, в пришкольные лагеря пойдут 18 672 школьника. Также в 36 организациях дополнительного образования будут организованы для 37 900 детей дневные лагеря, дискуссионные площадки, творческие студии, спортивные секции.

— На станциях юных натуралистов, в полевых экологических школах 750 юных исследователей примут участие в мониторинге окружающей среды, в том числе особо охраняемых природных территорий. Будут работать 27 дворовых подростковых клубов, центры коворкинга и кружки, рассчитанные на 3 500 школьников. Еще 24 560 школьников будут совершать экспедиции в государственные национальные природные парки и сакральные места, пройдут по туристическим маршрутам, — говорит руководитель Управления.

С целью развития детского туризма для 200 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и победителей туристических соревнований будут проведены интересные однодневные экскурсии на теплоходе по Бухтарминскому водохранилищу.

В рамках проекта «Летняя путевка» ученики 5-8 классов сельских школ — отличники учебы, победители и призеры олимпиад и конкурсов, всего 689 детей, — будут отдыхать в лагере «Дарын» за счет средств Общественного фонда «Қазақстан халқына».

— В прошлом году во время летних каникул был реализован проект «Гостеприимная семья». В этом году география проекта будет расширена. Проект охватит 6 населенных пунктов в 3 районах, с участием 50 семей и 120 детей. В частности, это Катонкарагайский и Глубоковский районы и город Риддер. Проект предусматривает обучение детей казахскому языку в необычном, но очень эффективном формате — полное погружение их в языковую среду. Наряду с этим, разработана программа, дающая возможность ознакомления детей с историей края, традициями и обычаями казахского народа, обучения игре на казахских народных инструментах, посещения сакральных мест и исторических памятников, — говорит Инесса Чернышева.

Кроме того, во время летних каникул на базе работающего в Самарском районе лагеря «Балауса», с целью патриотического воспитания подрастающего поколения для учеников 7-8 классов планируется открыть военно-патриотический лагерь. В программу включены, наряду с традиционными мероприятиями, военно-тактические игры, встречи с военнослужащими, элементы начальной военной подготовки.

Отметим, во время летних каникул с целью организации качественного и безопасного отдыха детей, организации досуга и обеспечения занятости в ВКО создана межведомственная рабочая группа под председательством заместителя акима области с привлечением представителей полиции, департаментов по чрезвычайным ситуациям, органов санитарно-эпидемиологического контроля.