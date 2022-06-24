24 Июня 2022 19:43

Более 93% казахстанцев считают семью наивысшим приоритетом их жизни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня под председательством заместителя руководителя Администрации Президента Аиды Балаевой состоялось заседание Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе заседания был утвержден обновленный План и регламент работы Комиссии.

«Документ включает блок инициатив, направленных на проработку актуальных задач в сфере семейной, демографической и гендерной политики страны. В план вошли вопросы по снижению материнской и младенческой смертности, превенции суицида и буллинга в подростковой среде, защиты от преступлений против половой неприкосновенности, созданию Центра гендерных знаний и другие», - пояснила Аида Балаева.

План также предусматривает график оперативного заслушивания госорганов на площадке Национальной комиссии.

«В процессе заслушивания также будут определены отдельные темы, которые будем обсуждать в рабочих группах, на совещаниях. В плане – также значительно расширить блок экспертно-аналитической деятельности. Предложено проведение углубленной методической поддержки разных центров адаптации и создания поддержки. Будут предложены гендерные исследования, составлена социальная Карта семей и подготовлен бюллетень комиссии. В целом проектным планом все основные предложения членов Комиссии учтены, внесены в планы секторов, а также будут рассмотрены в декабре текущего года при планировании деятельности Комиссии на следующий год», - сказала заместитель руководителя Администрации Президента РК.

В рамках повестки дня был рассмотрен вопрос о духовно-нравственном воспитании детей и подростков.

«Ключевая задача семейной политики – воспитание подрастающего поколения. Особенно актуальны сейчас вопросы воспитания детей в семье, в системе образования. Мы рассмотрим текущее положение дел по данному вопросу, определим приоритеты работы в этой сфере», - добавила Аида Балаева.

«Особое внимание требуют вопросы ценностных установок вопросов. Мы должны признать, что это чувствительная сфера. В рамках семейного обзора ценностей было установлено, что граждане самой большой ценностью своей жизни считают семью. Более 93 % граждан отмечают, что это так. На втором месте стоит карьера – 49%, друзья - 43%, досуг - 35%. В этих условиях нам очень важно понять, каким образом выстраивать систему коммуникаций. Невозможно продвигать серьезные изменения без удовлетворения базовых потребностей граждан. Сейчас Правительство реализует программу повышения доходов. Мы тоже в этом играем активную роль. Второе – эффективная защита детства. Прежде всего, идет речь о навыках и ценностях ответственного родительства. То есть, государство не может и не должно замещать собой родителя для ребенка за исключением сложных жизненных ситуаций. Также важно проведение широкой профилактической работы в сфере борьбы с алкоголизмом, наркоманией, блудоманией. Это особенно касается подростков. Нам необходимо выстроить новую экосистему поддержки психологического здоровья населения», - сказал вице-министр информации.

По его словам, у родителей должны быть возможности и время, чтобы заниматься воспитанием своих детей. По данным исследований, только 32% родителей имеют возможность собраться с семьей и проводить свободное время с детьми хотя бы раз в день. Каждые выходные и праздники с детьми могут проводить 8% родителей.

«Это говорит о том, что у нас существует серьезный дисбаланс между работой, занятостью и семьей. Это серьезная задача для нашей работы. Мы бы хотели предложить в рамках работы Национальной комиссии провести совместную кампанию оценки населенных пунктов. Можно было бы создать рекомендации по улучшению инфраструктуры в отдаленных регионах. Нам нужно создавать специальные условия для трудоустройства и социализации родителей, членов семей, детей и взрослых с инвалидностью, которые с ними проводят практически все время. Нам надо формировать дружественное отношение в обществе к лицам с особенными потребностями», - добавил Александр Данилов.

Под эгидой Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики вице-министр информации и общественного развития Александр Данилов предложил ввести Институт послов семейных ценностей.

Он также предложил запустить комплексный проект по развитию управленческих навыков и возможностей женщин и девушек.

«В рабочем режиме мы назвали проект «Томирис». В рамках него планируется проведение обучающих семинаров, тренингов во всех регионах страны. Для этого планируем обучить лекторов и уже в регионах организовать подобное обучение», - пояснил вице-министр информации.

В свою очередь, Аида Балаева отметила, что озвученные инициативы должны быть изучены в конкретных рабочих группах по направлению.

«Как уполномоченный орган, вы, в первую очередь должны быть заинтересованы в реализации всех инициатив, которые предложили. Эти инициативы должны быть изучены в конкретных рабочих группах по направлению, определены алгоритмы их реализации. Соответственно, должны подключить неправительственные организации, государственные органы и начать их реализацию. Все перечисленные инициативы необходимы. Поддерживаю организацию совместной кампании по развитию инфраструктуры, поскольку профилактика практически всех проблемных вопросов – это эффективная организация досуга детей и молодежи. Занятость родителей детей с особыми потребностями, вопрос доступа к информации детей с инвалидностью – тоже большой вопрос. В особенности не только детей, но и родителей. В данном направлении есть смысл конкретно поработать над этим. В этом вопросе не только гражданское общество или госорганы, но и СМИ должны подключиться, чтобы их продукты были доступны для этой категории людей. Институт послов – прекрасная инициатива. Когда живая инициатива превращается в кампанейщину, она создает негативный обратный эффект. Нам нужно избирательно и четко, с конкретными планами работать над этим вопросом. Необходимо определить механизмы их реализации. Ничего не должно оставаться как инициатива. Мы должны прилагать усилия, чтобы работа ориентировалась на конкретный результат», - добавила Аида Балаева.