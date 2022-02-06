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Более 92 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса на дому
6 Февраля 2022 09:36
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 6 февраля лечение от КВИ продолжают получать 101 815 человек (100 617 КВИ+ и 1 198 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса в РК.
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В стационарах находится 9 754 пациентов, на амбулаторном уровне – 92 061 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 425 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 158 пациентов, на аппарате ИВЛ – 95 пациентов.
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